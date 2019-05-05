Американскую границу полностью закроют для россиян

Трампу предложили прибегнуть к карательным мерам

Бывший командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис призвал ввести новые санкци против Москвы и запретить полностью въезд Россиян в США.

По его словам, расследование спецпрокурора Роберта Мюллера якобы подтвердило, что Россия вмешалась в выборы.

"Без сомнения, мы пережили прямой удар от рук русских в сердце нашей демократической системы – и без сомнения, мы на это мало чем ответили, помимо пары символических жестов",

– цитирует Ставридиса журнал Time.

Он считает, что действующие ограничения очень слабые и ничему не научат россиян. Адмирал армии предложил ввести санкции против российского спорта, музыкальных коллективов, академических институтов, дипломатических делегаций и даже самого Путина.

Ставридис добавил, что из-за Москвы серьезно пострадал демократический процесс.