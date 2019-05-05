Американскую границу полностью закроют для россиян

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Бывший командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис призвал ввести новые санкци против Москвы и запретить полностью въезд Россиян в США.
По его словам, расследование спецпрокурора Роберта Мюллера якобы подтвердило, что Россия вмешалась в выборы.
"Без сомнения, мы пережили прямой удар от рук русских в сердце нашей демократической системы – и без сомнения, мы на это мало чем ответили, помимо пары символических жестов",
– цитирует Ставридиса журнал Time.
Он считает, что действующие ограничения очень слабые и ничему не научат россиян. Адмирал армии предложил ввести санкции против российского спорта, музыкальных коллективов, академических институтов, дипломатических делегаций и даже самого Путина.
Ставридис добавил, что из-за Москвы серьезно пострадал демократический процесс.
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