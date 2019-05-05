Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Американскую границу полностью закроют для россиян

Фото: www.globallookpress.com
Трампу предложили прибегнуть к карательным мерам

Бывший командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис призвал ввести новые санкци против Москвы и запретить полностью въезд Россиян в США.

По его словам, расследование спецпрокурора Роберта Мюллера якобы подтвердило, что Россия вмешалась в выборы.

"Без сомнения, мы пережили прямой удар от рук русских в сердце нашей демократической системы – и без сомнения, мы на это мало чем ответили, помимо пары символических жестов",

цитирует Ставридиса журнал Time.

Он считает, что действующие ограничения очень слабые и ничему не научат россиян. Адмирал армии предложил ввести санкции против российского спорта, музыкальных коллективов, академических институтов, дипломатических делегаций и даже самого Путина.

Ставридис добавил, что из-за Москвы серьезно пострадал демократический процесс.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Раскусили: Россия строит "Северный поток – 2" с коварной целью

Американцы раскрыли опасность газопровода для Запада

Все потеряли: на Украине признали полную "деградацию" экономики

За пять лет в Незалежной не произвели ни одного самолета

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей