Дети погибших российских и сирийских военных встретятся в "Артеке" в День Победы

Ребятам приготовили насыщенную программу в Крыму и Москве

Ученики школы для детей в Тартусе, чьи родители погибли во время войны в Сирии, приехали в Россию по приглашению Всероссийской организации ветеранов "Боевое братство". Они вместе с детьми российских военных, которые погибли во время выполнения задач в САР, отдохнут в "Артеке". Об этом рассказал первый заместитель председателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин.

По его словам, ребята поучаствуют в параде, а также пройдут по местам боевой славы крымских партизан. Кроме того, их отведут в музеи Севастополя и на один из кораблей Черноморского флота, участвовавших в походе в Сирию.

Саблин подчеркнул, что в "Артек" отправляется уже не первая подобная группа.

"Когда в праздничные дни будут вспоминать павших в бою, они будут думать не только о прадедах, но и о своих отцах, отдавших жизнь в борьбе с глобальным злом международного терроризма. Это наследники победителей",– сказал он.

Саблин также поблагодарил за организацию поездки министерство обороны России. Сирийские дети, по его словам, даже выучили на русском языке гимн Севастополя. Перед вылетом в нашу страну они побывали в музее, в центре психологической разгрузки, увидели авиатехнику, попробовали солдатский ужин и спели "Катюшу" вместе с русскими летчиками.

В Москве же дети посетят Кремль, Поклонную гору и зоопарк. Также для них организуют экскурсию по городу и встречу с патриархом всея Руси Кириллом.