В медицинских халатах нашли опасность для здоровья

На одежде "живут" смертельные бактерии

Медицинские халаты представляют серьезную угрозу для людей. К такому выводу пришли американские ученые.

Оказалось, что на подобной одежде остаются множество опасных бактерий, которые могут вызвать трудноизлечимые заболевания. Кроме того, похожий вред приносят стетоскопы, смартфоны и планшеты, передает The New York Times.

Медикам посоветовали, как можно чаще стирать халаты, а также использовать для одежды специальную антибактериальную ткань.