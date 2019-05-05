В медицинских халатах нашли опасность для здоровья

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Медицинские халаты представляют серьезную угрозу для людей. К такому выводу пришли американские ученые.
Оказалось, что на подобной одежде остаются множество опасных бактерий, которые могут вызвать трудноизлечимые заболевания. Кроме того, похожий вред приносят стетоскопы, смартфоны и планшеты, передает The New York Times.
Медикам посоветовали, как можно чаще стирать халаты, а также использовать для одежды специальную антибактериальную ткань.
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