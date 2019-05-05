Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В медицинских халатах нашли опасность для здоровья

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеТолько днем: составлен список вредных продуктов
На одежде "живут" смертельные бактерии

Медицинские халаты представляют серьезную угрозу для людей. К такому выводу пришли американские ученые.

Оказалось, что на подобной одежде остаются множество опасных бактерий, которые могут вызвать трудноизлечимые заболевания. Кроме того, похожий вред приносят стетоскопы, смартфоны и планшеты, передает The New York Times.

Медикам посоветовали, как можно чаще стирать халаты, а также использовать для одежды специальную антибактериальную ткань. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Неожиданная развязка: в палатке группы Дятлова произошел мощный взрыв

Стечение обстоятельств привело к катастрофе

Случилось: американцы поддержали присоединения Крыма

Увиденное на полуострове изменило мнение граждан США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей