Найден снижающий давление спортивный снаряд

Нибиру
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Специалисты назвали простой способ, который поможет взять контроль над повышенным артериальным давлением.
По их словам, кроме тренировок на свежем воздухе и в тренажерном зале следует кататься на велосипедах. Езда со средней интенсивностью, менее 10 миль в час по ровной поверхности или с небольшим количеством холмов благотворно влияет на работу сердца и состояние сосудов, передает Express.co.
Эксперты подчеркнули, что в день на подобные физические нагрузки нужно всего лишь 30 минут. Однако перед занятиями лучше проконсультироваться с лечащим врачом.
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