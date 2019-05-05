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Найден снижающий давление спортивный снаряд

Фото: www.globallookpress.com
Чтобы победить гипертонию, достаточно заниматься 30 минут в день

Специалисты назвали простой способ, который поможет взять контроль над повышенным артериальным давлением.

По их словам, кроме тренировок на свежем воздухе и в тренажерном зале следует кататься на велосипедах. Езда со средней интенсивностью, менее 10 миль в час по ровной поверхности или с небольшим количеством холмов благотворно влияет на работу сердца и состояние сосудов, передает Express.co.

Эксперты подчеркнули, что в день на подобные физические нагрузки нужно всего лишь 30 минут. Однако перед занятиями лучше проконсультироваться с лечащим врачом.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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