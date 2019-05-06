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В деле Кокорина и Мамаева исчезла главная улика

Александр Кокорин. Фото: www.globallookpress.com
В разбирательстве произошел неожиданный поворот

Долгоиграющее расследование октябрьского инцидента продолжается. Сегодня, 6 мая, в Москве идет очередное судебное заседание по делу Павла Мамаева и Александра Кокорина. Хотя на самом деле фигурантов больше, однако все внимание приковано именно к футболистам.  

Последнему грозит полтора года колонии общего режима. Именно такого наказания для Кокорина потребовал прокурор. 

Во время процесса стало известно об исчезновении одной из главных улик – стула, которым в кофейне "золотые мальчики" били чиновника Дениса Пака. Предмет интерьера был изъят из скандально известного помещения девушкой-дознавателем, которая успела с осени выйти замуж и сменить фамилию.

Осмотрев помещение, она попросила у менеджера тот самый стул. Его, кстати, за день успели починить.

"Стул точно был не новым – повреждения точно на нем были. Потертости какие-то",

– рассказала свидетельница, передает "Чемпионат".

По ее словам, изъятый предмет был ничем не примечательным: обычный стул с деревянной спинкой коричневого цвета, деталей не помнит, так как прошло много времени с тех пор. Забрать его было необходимо.

"Потому что в Интернете появилась запись, как Паку наносят телесные повреждения стулом",

– пояснила девушка, добавив, что улику "привезла на дознание", где она и осталась. Вероятнее всего, в ее кабинете.

Между тем защита зацепилась за отсутствие важного вещдока, ведь это может быть  серьезным основанием для прекращения дела, обращает внимание Telegram-канал Mash.

А адвокат Мамаева Игорь Бушманов, пишет "Советский спорт", привел еще один аргумент, который должен смягчить его подопечному приговор, – это резкое ухудшение здоровья сына полузащитника "Краснодара". Мальчик кричит ночами, ему постоянно снятся кошмары, он даже начала заикаться.

Футболистов судят за рукоприкладство, которое они совершили 8 октября прошлого года. С того времени они находятся в СИЗО.  

Ксения АНДРЕЕВА
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