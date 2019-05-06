Комплексную проверку провели сотрудники «Россельхознадзора» на комбинате питания «Московский школьник», который обеспечивает питанием столичные ученые заведения. Серьезных нарушений не выявлено

Статья журналистов "МБХ медиа" о нарушениях на комбинате питания "Московский школьник", о несоблюдении правил производства, перевозки и реализации продукции, о поставках просроченной продукции не соответствует действительности. В реальное состояние дел на комбинате показали документы, составленные по результатам проверки.

Инспекция, проведенная зеленоградским управлением "Россельхознадзора" на комбинате "Московский школьник", показала, что серьезных нарушений в обращении с продуктами питания у компании "Московский школьник" не выявлено.

На предприятии имелись отклонения от норм, связанные с отсутствием полноценного контроля влажности в холодильниках, несоблюдение правил расстановки картонной тары и отсутствие технологического зазора между пилой для распила мяса и стеной цеха. Сделанные замечания были немедленно устранены. Столь незначительные нарекания никак не могут повлиять на качество питания, поэтому никаких опасений за потребителей продукции комбината нет.

Многолетнее сотрудничество компании "Московский школьник" со столичными учебными заведениями только положительно сказалось на организации питания школьников.

Некоторые СМИ с упорством, достойным лучшего применения, связывают компанию "Московский школьник" с главой компании "Конкорд" Евгением Пригожиным. Однако пресс-служба "Конкорда" эту информацию опровергла, заявив, что "Московский школьник" является прямым конкурентом компании, принадлежащей петербургскому бизнесмену.