Найдена самая полезная зелень

Пряные травы не только вкусны, но и необходимы для здоровья

Привычные продукты часто могут оказаться очень полезными для здоровья. Медики обнаружили, что 5 видов зелени, знакомых каждому россиянину, обладают уникальными свойствами.

Первое месте рейтинга занял укроп. Это растение положительно влияет на желудочно-кишечный тракт, улучшает процесс пищеварения и помогает образованию кровяных телец в организме.

Вторую позицию среди полезной зелени заняла петрушка – листьях и стебли этой травы богаты витамином С. На третьей строчке оказался сельдерей – в нем много протеина и полезных веществ, помогающих правильной работе кишечника и поджелудочной железы. Кроме того, сельдерей избавляет от стресса и усиливает концентрацию внимания, сообщает портал "МедикФорум".

В пятерку лучших также вошли фенхель и руккола – эта зелень успешно борется с вирусами в организме и улучшает обмен веществ, отмечает РИА ФАН. В рукколе содержится много клетчатки, благодаря которой можно надолго забыть о чувстве голода. Полезна эта зелень тем, кто страдает от гастрита или язвы. Кроме того, эта трава помогает укрепить волосы, сделать их мягкими и блестящими.

В фенхеле есть витамины В и Е, он помогает в борьбе с метеоризмом у грудных детей, а также полезен при первых признаках гриппа.