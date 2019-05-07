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Майские каникулы: известен график выходных на следующий год

Фото: www.globallookpress.com
Отдыха будет предостаточно

В новом, 2020, году жители РФ будут отдыхать по-старому. Правительство, как и в 2019-м, щедро поощрит бюджетников, школьников и студентов.

Предложения о майских каникулах разработало Министерство труда и социальной политики. Согласно им, продолжительная остановка ожидает россиян в начале года и в конце весны.

В проекте постановления правительства поясняется, что 4 и 5 мая работникам и учащимся компенсируют 4 и 5 января, которые приходятся на субботу и воскресенье. Таким образом, год начнется с восьмидневного отдыха.

Затем нестандартные выходные наступят в феврале – с 22 по 24. Через две недели, с 7 по 9 марта, пауза намечается в честь Международного женского дня.

С 1 по 5 число россиянам выделяют на Первомай, с 9 по 11 – на День Победы, чуть меньше, чем в текущем году. В июне выходные продлятся с 12 по 14. Следующий праздник придет лишь 4 ноября. Отдыхать будем одним днем, сообщили в министерстве, передает РИА "Новости". 

Напомним, впереди россиян ждут аж четыре выходных дня: с 9 по 12 мая. 

Ксения АНДРЕЕВА
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