Отдыха будет предостаточно

В новом, 2020, году жители РФ будут отдыхать по-старому. Правительство, как и в 2019-м, щедро поощрит бюджетников, школьников и студентов.

Предложения о майских каникулах разработало Министерство труда и социальной политики. Согласно им, продолжительная остановка ожидает россиян в начале года и в конце весны.

В проекте постановления правительства поясняется, что 4 и 5 мая работникам и учащимся компенсируют 4 и 5 января, которые приходятся на субботу и воскресенье. Таким образом, год начнется с восьмидневного отдыха.

Затем нестандартные выходные наступят в феврале – с 22 по 24. Через две недели, с 7 по 9 марта, пауза намечается в честь Международного женского дня.

С 1 по 5 число россиянам выделяют на Первомай, с 9 по 11 – на День Победы, чуть меньше, чем в текущем году. В июне выходные продлятся с 12 по 14. Следующий праздник придет лишь 4 ноября. Отдыхать будем одним днем, сообщили в министерстве, передает РИА "Новости".

Напомним, впереди россиян ждут аж четыре выходных дня: с 9 по 12 мая.