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Авто с гигантским багажом на крыше поразило интернет-пользователей

Люди не могут поверить в то, что можно столько водрузить на машину

На дороге города Кашира был замечен автомобиль LADA Largus с грудой груза сверху, фото которого разлетелось по Сети и вызвало удивление пользователей.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", не снимке видно, что водитель умудрился положить на крышу груза весом едва ли не больше, чем весит само авто. Багажом оказались резиновые покрышки и крупный ящик с велосипедами.

В комментариях пользователи отметили, что владельцу авто наверняка пришлось использовать стремянку, чтобы все "упаковать". 

"Как же он это все погрузил, неужели стремянкой воспользовался? По-моему, такая экзотичная грузоперевозка нарушает все правила дорожного движения. Должны остановить на первом посту", – написал Иван Красин.

Основатель troytest.ru и автоэксперт Андрей Шмуров отметил, что это чистой воды нарушений ППД, за которое предусмотрен денежный штраф.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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