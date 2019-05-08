Голова болит: почему женщины отказываются от секса

Любую проблему можно устранить, если не стесняться обсуждать ее

По мнению сексологов, причины, по которым женщины отказывают своим партнерам в сексе, можно разделить на 5 основных групп.

Во-первых, это плохое самочувствие. Если у жены или подруги болит голова, ее тошнит и бьет озноб – думать о сексе она будет в последнюю очередь.

Вторая причина – банальная нехватка времени. Эксперты утверждают, что не менее 75% пар из-за занятости на работе и множества домашних дел не так часто занимаются сексом.

Усталость тоже может стать поводом для отказа от секса. Если у женщины после всех дел все еще остается время на секс, ее моральные и физические силы могут закончиться.

Еще одной причиной может стать низкое качество секса. Сексологи предупреждают, что мастурбация приводит к оргазму в 56% случаев, а вот половой акт с партнером – всего в 24%. К несчастью, многие женщины стесняются прямо сказать, что секс их не устраивает, и предпочитают избегать его под выдуманными предлогами.

Специалисты рекомендуют партнерам всегда обсуждать секс и свою реакцию на те или иные действия друг друга.

Препятствием для секса могут стать и психологические комплексы женщины. Некоторые дамы стыдятся несовершенств своей фигуры и не желают обнажаться перед партнером.

В такой ситуации мужчинам следует чаще делать комплименты своим возлюбленным, а женщинам рекомендуется сосредоточиться на ощущениях, а не своей внешности, сообщает портал Men's Life.