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С трудом передвигающийся Горбачев посетил парад Победы

Михаил Горбачев. Фото: www.globallookpress.com
Бывший президент СССР отказался от кресла-каталки

Михаил Горбачев, несмотря на своей почтенный возраст, не смог пропустить парад Победы на Красной площади в Москве. Он сидел на левой зрительской трибуне.

Как передает агентство РИА Новости, Горбачев после окончания военного парада с трудом смог спуститься с трибуны. Экс-президент СССР опирался на своего помощника. Фото, с трудом передвигающегося Горбачева, опубликовал telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Горбачев был первым и единственным президентом СССР, он также был последним Генеральным секретарем ЦК КПСС. 

Полина ИВАНОВА
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