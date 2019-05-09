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Михаил Горбачев, несмотря на своей почтенный возраст, не смог пропустить парад Победы на Красной площади в Москве. Он сидел на левой зрительской трибуне.
Как передает агентство РИА Новости, Горбачев после окончания военного парада с трудом смог спуститься с трибуны. Экс-президент СССР опирался на своего помощника. Фото, с трудом передвигающегося Горбачева, опубликовал telegram-канал RIA_Kremlinpool.
Горбачев был первым и единственным президентом СССР, он также был последним Генеральным секретарем ЦК КПСС.
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