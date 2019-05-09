Граждан РФ судили заочно

Высший суд Черногории признал Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова виновными в попытке устроить путч в стране. Их приговорили к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно.

Как передает агентство РИА Новости, трансляцию заседания вело национальное телевидение. По словам судьи, россияне якобы пытались запугать граждан Черногории, "поставить под угрозу основы общественного строя Черногории и предотвратить вступление Черногории в НАТО".

В России не раз говорили о том, что эти обвинения голословные. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, заявляла, что обвинения против россиян призваны оправдать перед жителями страны вступление в НАТО.