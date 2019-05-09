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Путин возглавил шествие "Бессмертного полка"

Фото: www.globallookpress.com
Россияне почтили память своих родственников-героев

Участники "Бессмертного полка" начали собираться на Тверской улице у Белорусского вокзала в Москве после полудня 9 мая. В 15 часов дня, как и ожидалось, шествие началось по направлению к Красной площади. 

Не смог пропустить акцию и президент России Владимир Путин, отец которого воевал, его портрет и держит глава страны, передает telegram-канал RIA_Kremlinpool. 

В столице светит солнце, способствуя хорошему настроению россиян, которые ждали начала шествия с песнями. Люди, как сообщает агентство РИА Новости, пришли на акцию семьями, дети были одеты в историческую военную форму, все держали портреты своих родственников, которые воевали в Великую Отечественную войну.

"Первый канал" транслировал, как люди рассказывали истории своих предков, которые воевали на фронте, какие трудности они пережили, многие не смогли сдержать эмоций и слез, признаваясь, что родные попали в плен и их судьба осталась неизвестной.

Ранее предполагалось, что желающих поучаствовать в акции будет более 500 тыс человек, сообщает издание "Комсомольская правда". 

В первый раз акция "Бессмертный полк" прошла в Томске в 2012-м, а год спустя шествие стало всероссийским. В 2019-м мероприятие прошло не только в Москве, но и во многих городах России. Акция состоялась и в других странах, например, в Киргизии. Президент страны Сооронбай Жээнбеков возглавил шествие в Бишкеке, сообщили РИА Новости. 

Полина ИВАНОВА
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