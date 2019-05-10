Максимальная прозрачность: кандидатов в Заксобрание Севастополя от "Единой России" выберут общественники

Дмитрий Саблин заявил о конкурентном предварительном голосовании

В отборе кандидатов смогут принять участие все желающие, заявил депутат Госдумы. Открытое голосование проводит только "Единая Россия", подчеркнул Саблин. Это создает для всех равные возможности – не играет роли, является ли кандидат молодым общественником или действующим депутатом. Формирования списков в начальствующих кабинетах не будет, категорично заявил Саблин. Самых достойных кандидатов-единороссов, которые будут баллотироваться в Заксобрание Севастополя, выберут 26 мая.

Депутат Госдумы отметил, что перезагрузку ЕР в городе-герое запустили три месяца назад. За короткий срок для решения проблем севастопольцев удалось наладить конструктивный диалог с исполнительной властью. Выстроен механизм получения обращений горожан через общественные приемные и "Народную карту". Сейчас решается проблема введения в эксплуатацию домов-недостроев. Прорабатывается вопрос о разрешении на работу морякам маломерных судов в Арт-бухте. Из-за того, что причал превратился в набережную, они могут лишиться заработка. Все подготовлено и для отбора кандидатов от "Единой России", которое будет максимально прозрачным.

Саблин раскрыл подробности предстоящего голосования. За его открытостью проследит оргкомитет. Его возглавил заместитель главнокомандующего Военно-морского флота, вице-адмирал Александр Викторович Витко, человек принципиальный и авторитетный, подчеркнул депутат. Под его руководством комитет не допустит продолжения политических интриг. Саблин обозначил главную цель – победить политический раздрай и создать команду единомышленников, которые будут работать на благо горожан.

Предстоящее голосование пройдет по "надпартийной модели" - участвовать в нем будут 50 выборщиков из общественных организаций и партийцев. Эта модель сложнее традиционной – доказать на публичной встрече с жителями города превосходство своей программы гораздо труднее, нежели просто мобилизовать свой электорат.

Кандидатам предстоит ответить выборщикам на множество вопросов, после чего они определят, достаточно ли опытны претенденты, смогут ли они выполнить обещанное, справиться с поставленными задачами и решить проблемы города. Программы, которые кандидаты представят выборщикам, потребуют серьезной подготовки. Кроме того, их ждут встречи с горожанами, объезд всех районов, сбор наказов людей. Выборщики, без сомнения, отличат написанную технологом программу от действительно "народной", отметил Саблин. Жесткий отбор сумеют пройти лишь достойнейшие.