В Крыму спасают картины Айвазовского с затонувшего судна

Драгоценные полотна могут быть утрачены

Пароход затонул более века назад. Картины погребены под двухметровым слоем ила.

Сейчас работы по подъему полотен, которые могут принадлежать кисти Айвазовского, приостановлены. Участники подводной экспедиции "Нептун" опасаются, что артефакты могут быть утрачены. Напомним, на пароходе "Генерал Коцебу" обнаружили фрагменты более десятка картин. Судно находится в 12 милях от мыса Тарханкут на глубине в 40 метров.

Экспедиторам предстоит крайне сложная работа.

"Нужно провести масштабную операцию, вытащить картины из-под двухметрового слоя ила, извлечь из трюма, тогда полностью откроется стена, на которой видны фрагменты картин",

– цитирует ТАСС руководителя "Нептуна" Романа Дунаева.

Подводные исследования затонувшего судна сняли на видео. Ролик опубликован на Youtube-канале "Говорит Москва".

Пароход нашли в 2015 году сотрудники Черноморского центра подводных исследований. Судно построили в Англии в 1866 году. "Генерал Коцебу" мог принять на борт больше пятисот пассажиров. В 1895 году произошло столкновение парохода с транспортом ЧФ "Пендераклия". В результате он затонул.