Удаление аппендикса оказалось опасным

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Ученые из Западного резервного университета Кейза утверждают, что удаление аппендикса опасно для организма.
Специалисты изучили данные более 62 млн пациентов с болезнью Паркинсона и заметили, что у 488 тыс. человек с этим диагнозом воспалившийся аппендикс был оперативно удален.
Оказалось, что у людей, с сохранившимся аппендиксом, риск развития этого недуга составил 0,29%, а у тех, у кого был удален – 0,92%, передает "МедикФорум".
Ученые планируют продолжить исследование для уточнения полученных данных.
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