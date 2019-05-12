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Удаление аппендикса оказалось опасным

Фото: www.globallookpress.com
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Ученые из Западного резервного университета Кейза утверждают, что удаление аппендикса опасно для организма.

Специалисты изучили данные более 62 млн пациентов с болезнью Паркинсона и заметили, что у 488 тыс. человек с этим диагнозом воспалившийся аппендикс был оперативно удален.

Оказалось, что у людей, с сохранившимся аппендиксом, риск развития этого недуга составил 0,29%, а у тех, у кого был удален – 0,92%, передает "МедикФорум".

Ученые планируют продолжить исследование для уточнения полученных данных.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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