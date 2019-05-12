Осталось 6 месяцев: россиян готовят к концу света

К планете приближается опасный астероид

Конспирологи утверждают, что Россию скоро ждет апокалипсис. По их мнению, в ноябре в Землю врежется комета, которая станет первым признаком надвигающегося конца.

При этом специалисты утверждают, что на Кубани появились необычные смерчи, образующиеся в предгорье. По их словам, эти природные явления якобы доказывают, что землянам угрожает большая опасность, передает VistaNews. Уфологи утверждают, что в NASA уже знают о летящем астероиде и уже приступили к созданию некого оружия.

Однако, никаких доказательств такой фантастической теории нет.