Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Осталось 6 месяцев: россиян готовят к концу света

Фото: pixabay.com
К планете приближается опасный астероид

Конспирологи утверждают, что Россию скоро ждет апокалипсис. По их мнению, в ноябре в Землю врежется комета, которая станет первым признаком надвигающегося конца.

При этом специалисты утверждают, что на Кубани появились необычные смерчи, образующиеся в предгорье. По их словам, эти природные явления якобы доказывают, что землянам угрожает большая опасность, передает VistaNews. Уфологи утверждают, что в NASA уже знают о летящем астероиде и уже приступили к созданию некого оружия.

Однако, никаких доказательств такой фантастической теории нет.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Ходит с трудом: Горбачев посетил военный парад в Москве

Бывший президент СССР отказался от кресла-каталки

Немцы хотели уничтожить Нью-Йорк "по-советски"

Задолго до СССР субмарины кригсмарине угрожали США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей