Осталось 6 месяцев: россиян готовят к концу света

Нибиру
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Конспирологи утверждают, что Россию скоро ждет апокалипсис. По их мнению, в ноябре в Землю врежется комета, которая станет первым признаком надвигающегося конца.
При этом специалисты утверждают, что на Кубани появились необычные смерчи, образующиеся в предгорье. По их словам, эти природные явления якобы доказывают, что землянам угрожает большая опасность, передает VistaNews. Уфологи утверждают, что в NASA уже знают о летящем астероиде и уже приступили к созданию некого оружия.
Однако, никаких доказательств такой фантастической теории нет.
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