Анатолий Сердюков стал главой авиастроительной корпорации

Скандально известный экс-министр обороны получил новую высокую должность

Бывший глава Минобороны Анатолий Сердюков избран председателем совета директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК). Об этом сообщается на сайте корпорации.



"8 мая 2019 года состоялось заседание совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК"). Члены совета директоров избрали председателем совета Анатолия Сердюкова", – говорится в заявлении.

Сердюков получил широкую известность во время коррупционного скандала вокруг Минобороны и аффилированной с военным ведомством коммерческой компанией "Оборонсервис". Сердюкову было предъявлено обвинение в допущенной халатности, из-за которой ведомство понесло крупный ущерб.