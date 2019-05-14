Должен знать каждый: пять советов, как избежать рака

Болезнь можно победить, если выявить ее еще в зародыше

Распознать начало развития онкологии можно и без помощи врачей, нужно только знать о нескольких внешних проявлениях болезни, говорится в статье канадского медицинского журнала Canadian Medical Association Journal.

Речь, правда, идет о конкретной разновидности рака – меланоме. Это одна из самых опасных злокачественных опухолей, которая поражает кожу. Существуют пять факторов, зная которые, можно выявить у себя этот недуг.

Прежде всего нужно знать, что солнечное воздействие является важным фактором в развитии меланомы, поэтому опухоль часто возникает в районе лица, шеи, рук и туловища. Эти места наиболее часто подвергаются облучению ультрафиолетовыми лучами солнца, так что их стоит лучше защищать.

С другой стороны, меланома также может образовываться на участках с минимальным воздействием солнца, таких как ладони и подошвы ног. Если в этих местах появились родинки, то их стоит показать врачу.

Также подозрительной выглядит родинка чересчур темного цвета или с неровными краями. Еще больше беспокойства должно вызывать увеличение ее в размерах. Если она чешется или шелушится – это тоже серьезный повод наведаться к онкологу, пишет "ФедералПресс".

Четвертый момент: если родинки появляются довольно часто, то опять-таки стоит сходить к специалисту. Дело в том, что в одном из 10 случаев меланому сложно определить по цвету, потому что она выглядит как обычная родинка.

Наконец, в-пятых, меланома может появиться просто в силу генетических мутаций. Чтобы вовремя отследить опасный процесс, стоит пройти секвенирование. Это специальный тест, позволяющий выявить характерные повреждения ДНК.