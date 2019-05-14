Соперничество России и Америки выходит за пределы Земли

Трамп намерен повторить успехи 1969 года с новой лунной программой НАСА "Артемида"

Президент США Дональд Трамп объявил, что добавит $1,6 млрд к бюджетному запросу НАСА на освоение Луны и Марса.

"При моей администрации мы восстанавливаем величие НАСА и возвращаемся на Луну, а затем – на Марс. Я обновляю бюджет, включив туда дополнительные 1,6 миллиарда долларов, чтобы мы осуществили большое возвращение в космос!"

– написал Трамп в Twitter.

Директор НАСА Джеймс Брайденстайн заявил, что выделенные средства станут серьезным шагом в развитии космоса, но это лишь первый этап подготовки к высадке астронавтов на Луну и в последующие годы на развитие миссий НАСА потребуются суммы более $1,6 миллиарда. Однако он поспешил успокоить американцев: динамика трат на космос скорее напомнит колоколообразную кривую – сначала денежные вложения будут стремительно расти, а затем пойдут на спад.

Принятие бюджета начинается с предложения президента США Конгрессу, который затем разрабатывает и принимает законы о распределении бюджетных средств. Только после этого их подписывает президент. Так что на данный момент решение, будет ли бюджет американцев выделен на освоение космоса, остается за Конгрессом.

Напомним, что Дональд Трамп говорил о расширении влияния в космосе сразу после победы на президентских выборах. Он планировал высадку американских астронавтов на Луну к 2028 г., но в марте дал установку ускорить программу и завершить ее до 2024-го, установив постоянное присутствие США в космосе.