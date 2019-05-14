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В небе над Подмосковьем засекли неопознанные объекты

Фото: pixabay.com
Загадочное явление напугало горожан

В ночь на 13 мая жители Электростали испугались не на шутку: над теплицами местного агропарка заметили необычные светящиеся точки.

"Летали бесшумно. Издали похожи были на жуков-светляков, но слишком большие, для дронов, наоборот, слишком малы. Думали птицы, но взмахов крыльев не видно было даже в свете прожекторов", 

– приводит слова очевидцев интернет-издание "Подмосковье сегодня". Впоследствии выяснилось, что за НЛО впечатлительные жители Подмосковья приняли скопление чаек. Эту информацию подтвердили и в управляющей компании тепличного комплекса.

Представители администрации агропарка объяснили, что рядом с теплицами расположено болото – традиционное место гнездования чаек. Вероятно, пернатых привлек свет от теплиц, направленный вверх, чтобы не мешать жителям. Увидеть, что птицы взмахивают крыльями, можно только с близкого расстояния. Издали кажется, что это какие-то парящие белые шары.

"Ни навредить, ни повлиять на работу нашего комплекса и на жизнь населенного пункта они не могут. Поэтому и мы не будем тревожить этих птиц – отгонять или тем более уничтожать", 

– подчеркнули в администрации. 

Валентина МАЙОРОВА
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