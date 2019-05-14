У двоих россиян уже начались проблемы со здоровьем

Российский экипаж сухогруза Streamline, арестованного в Турции, не может получить необходимую медпомощь. Об этом сообщил старший помощник судна Алексей Филонов.

По его словам, двоим моряков сильно нездоровится. У одного возникли проблемы со зрением в результате травмы глаза, а у другого кружится голова. Обратиться за помощью врачей они не могут из-за того, что турецкая сторона запретила им покидать арестованный корабль.

"Капитан порта [Стамбула] по-прежнему не дает разрешения нам покинуть судно, мотивируя тем, что его нельзя оставлять без экипажа. Оно сейчас по существу ничейное, и никто замены нам прислать не может. Судебное разбирательство длится уже несколько месяцев, и когда оно закончится, никому не известно",

– цитирует Филонова РИА "Новости".

Он добавил, что все они мечтают наконец-то вернуться домой, но пока это неосуществимо, так как никто не спешит им помочь.

Streamline прибыл в турецкий порт из Ростова в июне 2018 года. Там на него наложили арест из-за долгов его бывшего владельца в лице компании Seamann, которая продала его турецкой Аkса Shipping. Судно было задержано по просьбе турецкой компании Alpex, которая получила его в аренду от оператора Megion.

Alpex потребовала от Seamann компенсации средств, потраченных на ремонт Streamline ($190 тыс.), однако в Seamann заявили, что сухогруз был сдан в аренду без их согласия и по поддельным документам.