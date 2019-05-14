Чиновника разнесли в пух и прах

Говоря о создании НАТО после Второй мировой войны, отвечающий за правосудие в Норвегии Йоран Каллмюр дал маху. В своей речи в День Победы, умышленно или не специально, он затронул тему "освобождения от социализма".

На этом его поймал местный журналист Мортен Странд, чему посвятил материал в газете Dagbladet. В нем автор отмечает, что слова министра юстиции скажутся на отношениях между Осло и Москвой, на восстановление которых власть страны потратила много времени и сил.

Да и как можно было сморозить такую глупость, удивляется репортер, если советские солдаты гибли, освобождая Норвегию. Число оставшихся на поле боя многократно превышает потери норвежской армии. В целом же Советский Союз принес невосполнимую жертву этой войне.

"За этот мученический подвиг, за пролитую русскую кровь Россия требует уважения. Поэтому слово "святотатство" здесь по-своему уместно",

– написал Странд, ссылаясь на реакцию российских дипломатов в Осло, которые в заявлении министра усмотрели оскорбление памяти тех, кто сражался с фашизмом и потерял за это жизнь. Также в посольстве обратили внимание на искажение роли Страны Советов в исходе войны.

По мнению Странда, Каллмюр совершил большую ошибку. Журналист надеется, что этот случай станет для министра уроком, и дал ему совет.

"Уж коли выходишь из зоны комфорта, будь осторожен, а то и опростоволоситься недолго",

– констатировал автор статьи.