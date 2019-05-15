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Масштабы воровства в Роскосмосе вызвали удивление главы Следственного комитета

Фото: www.globallookpress.com
Причем схема кражи денег смехотворно проста

Последние пять лет следователи из СК РФ расследуют коррупцию в Роскосмосе, однако работы там по-прежнему непочатый край, ибо из компании выводятся колоссальные суммы. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, выступая на Международном молодежном юридическому форуме.

"По Роскосмосу мы работаем уже лет пять, конца и края не видно. Там миллиарды воруются, миллиарды!"

– возмутился Бастрыкин.

Что интересно, за прошедшие пять лет следователи сталкивались с предельно простыми схемами вывода средств. Преступники переводили деньги за границу, затем отправляли туда всех своих родственников и только после это уезжали из России сами, передает телеканал "Царьград".

О крупных хищениях в упомянутом ведомстве, а также в Ростехе ранее сообщали и в Генпрокуратуре. Там отметили, что госкорпорации получили на двоих из бюджета свыше 1,6 млрд руб. на создание новейшего вооружения, но деньги пропали, напоминает URA.RU

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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