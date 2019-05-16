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В Сеть попали секретные данные о спутниках РФ

Фото: pixabay.com
Закрытая информация гуляет по Всемирной паутине в свободном доступе

Тайные сведения о космических устройствах России обнародованы в интернете. Данные, которые некогда находились под грифом "Секретно", теперь доступны любому пользователю.

К слову, ранее об этих спутниках ничего не было известно. Скрывалось даже их существование. То есть и производство, и запуск держались в строжайшем секрете, пишет РИА "Новости" со ссылкой на ПАО "Сатурн".

Материалы вошли в презентацию компании, находящейся в составе Роскосмоса. Конфиденциальные данные были перечислены в феврале этого года в Краснодаре на конференции и не должны были выйти за ее пределы. 

То, что произошло с закрытой информацией, – противозаконно, заявили разработчики составляющих для данных спутников, подтвердив достоверность сведений. Виновные в их появлении на одном из сайтов будут наказаны, пообещал  главный конструктор по литий-ионным аккумуляторам ПАО "Сатурн" Сергей Лихоносов.

"Мы будем предпринимать соответствующие действия [к тому], кто это выложил",

– заверил он. 

Известно, что презентация содержит названия космических аппаратов и предприятий, на которых они собирались и проходили испытания, а также даты их вывода на орбиту. 

Ксения АНДРЕЕВА
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