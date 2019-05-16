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Тайные сведения о космических устройствах России обнародованы в интернете. Данные, которые некогда находились под грифом "Секретно", теперь доступны любому пользователю.
К слову, ранее об этих спутниках ничего не было известно. Скрывалось даже их существование. То есть и производство, и запуск держались в строжайшем секрете, пишет РИА "Новости" со ссылкой на ПАО "Сатурн".
Материалы вошли в презентацию компании, находящейся в составе Роскосмоса. Конфиденциальные данные были перечислены в феврале этого года в Краснодаре на конференции и не должны были выйти за ее пределы.
То, что произошло с закрытой информацией, – противозаконно, заявили разработчики составляющих для данных спутников, подтвердив достоверность сведений. Виновные в их появлении на одном из сайтов будут наказаны, пообещал главный конструктор по литий-ионным аккумуляторам ПАО "Сатурн" Сергей Лихоносов.
"Мы будем предпринимать соответствующие действия [к тому], кто это выложил",
– заверил он.
Известно, что презентация содержит названия космических аппаратов и предприятий, на которых они собирались и проходили испытания, а также даты их вывода на орбиту.
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