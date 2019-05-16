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Дело политизировано: юристы ФАН требуют от американского суда рассмотреть иск к Facebook

Фото: www.globallookpress.com
Юристы Федерального агентства новостей потребовали, чтобы Калифорнийский суд рассмотрел иск издания к социальной сети Facebooк

Американская компания представила неверные сведения и доводы, поэтому отклонение иска информационного агентства неправомерно, заявили журналисты ФАН. 

Действия социальной сети, приведшие к блокировке аккаунтов ФАН прошлой весной, нарушают условия пользовательского соглашения и американские законы. 

Юристы российского издания считают,  что Facebook допустил дискриминацию в отношении истцов и их российских читателей. Иск имеет законное обоснование, поэтому американской компании придется объяснить в суде причины незаконной блокировки аккаунтов ФАН. Сотрудники российского издания не публиковали недостоверные материалы в соцсети, полностью соблюдая условия пользовательского соглашения.

Как ранее сообщило издание The Daily Beast, дело политизировано. Калифорнийский суд спускает иск ФАН к Facebook "на тормозах", а руководство соцсети не скрывает, что атака на российское издание – не случайность, а преднамеренная акция.

Затягивание рассмотрения иска ФАН, которое некоторые СМИ связывают с именем петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, объясняется желанием американского суда не допустить победы российского издания. Facebook, по сути, позволяют нарушать международное право и американские законы, а также пренебрегать принципами свободы слова.

Марина МОНРО
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