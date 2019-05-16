Социальная катастрофа: каждый второй потеряет работу

Люди в современном мире нужны все меньше

В будущем человечество столкнется с безработицей колоссальных масштабов. Об этом заявил известный американский ученый в области вычислительных систем, лауреат премии Тьюринга Джон Хопкрофт.



В зоне риске сегодня находятся люди рабочих профессий, которые могут быть заменены автоматизированными системами. Например, в промышленности востребованность в специалистах по сборке авто за последние десятилетия сильно упала из-за альтернативы в виде роботов-конструкторов. То же самое ждет и профессию водителей, уверен Хопкрофт. Потребность в них пропадет так же, как в свое время было с лифтерами. В целом же, чтобы полностью обеспечить человечество всеми товарами и услугами, в будущем понадобится около 25% от общей рабочей силы, которая используется сегодня.

По словам ученого, о решении проблемы нужно задуматься уже сейчас. Нужно понять, когда она даст о себе знать, сколько людей окажутся невостребованными и каким критериям им придется соответствовать, чтобы не оказаться на обочине жизни.

"Что будут делать люди, если пенсионный возраст составит 45 лет? Мы не хотим, чтобы половина населения ничем не занималась, потому что это ведет к нестабильности. Каким образом вовлечь этих людей в значимую активность? Это важные вопросы, над которыми нужно думать",

– цитирует Хопкрофта РИА "Новости".

Он подчеркнул, что те рабочие места, которые займут машины, уже никогда не вернутся.