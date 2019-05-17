Больше теплых дней: продолжительность лета в Москве выросла

Синоптики обрадовали приятной новостью

За последние два десятка лет длительность теплого времени года в Москве выросла в среднем на 2-3 недели.

"В этом году весна пришла у нас практически на 2 недели раньше срока... Все исследования касательно столичного региона в последние годы говорят о том, что у нас практически каждый месяц преобладает положительная аномалия температуры", –

приводит РИА "Новости" слова главного специалиста Московского Метеобюро Татьяны Поздняковой.

Метеоролог добавила, что в Москве выросла и среднегодовая температура, а вот продолжительность холодных периодов, напротив, уменьшается.

По словам синоптика, климат в Северном полушарии в целом стал теплее, и каждый следующий сезон наступает немного раньше, чем было 3 десятка лет назад. К примеру, сейчас за окном стоит совершенно июньская погода, отметила Позднякова.

В пятницу, 17 мая, в Москве будет без осадков, воздух прогреется до +18..+20°С. В субботу и воскресенье, 18 и 19 мая, потеплеет до +20..+22°С, дождя не будет, сообщает Гидрометцентр.