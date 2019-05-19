Пожилую жена Макрона обсмеяли за непристойный вид

Брижит питает страсть к слишком коротким юбкам

Первой леди не пристало расхаживать в мини, считают некоторые из критиков.

66-летняя супруга Эмманюэля Макрона одевается слишком смело. Так считают бывший президент Франции Николя Саркози и его супруга Карла Бруни. Несмотря на публичные комплименты относительно стиля Брижит, за закрытыми дверями парочка не раз злословила, высмеивая внешний вид супруги нынешнего французского лидера.

Неудобная правда всплыла в книге журналистаМарка Эндевельда. Саркози, по его словам "не стесняется критиковать длину юбок Брижит". При этом обе супружеские четы довольно тесно общаются. Но лично Брижит слышит лишь дифирамбы. Так, Бруни ранее призналась, что ее преемница обладает более сильным характером, отметив, что между Макронами "царит мощная гармония". Об этом пишет журналGala.