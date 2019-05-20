Саркофаг АЭС раскололся, ядерное топливо льется в океан

Случившаяся 8 лет назад в Японии трагедия грозит повториться в планетарном масштабе. Недавние землетрясения, случившиеся рядом с Японскими островами, нарушили целостность защитного купола, построенного над разрушенной АЭС "Фукусима".

Через трещины радиоактивное топливо попадает в воды океана, что наносит непоправимый ущерб природе. Власти скрывают масштабы бедствия, пытаясь самостоятельно справиться с утечками. Однако ситуация осложняется сильным штормом, начавшемся на Дальнем Востоке, сообщает Vista News.

Метеорологи предупредили о крупном столкновении двух воздушных потоков в атмосфере: как правило после такого в атмосфере образуются смерчи. Собрав "ядерную" воду из Японского моря, гигантский штормовой фронт направится через всю Россию к Европе. На планету прольются кислотные ливни, а подводные течения разнесут радиацию по всему мировому океану. Человечество оказалось на пороге настоящей "ядерной зимы".

По данным источника, в районе Чернобыльской АЭС также произошли землетрясения, что также не прибавляет оптимизма. Если 2 очага радиации в разных концах планеты станут активными, жизнь на планете исчезнет без следа.

Масштабная радиационная авария максимального седьмого уровня по Международной шкале ядерных событий произошла на АЭС "Фукусима" 11 марта 2011. Причинами катастрофы стали сильнейшее в истории Японии землетрясение и последовавшее за ним цунами.

