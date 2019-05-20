Родственники погибших в сочинской авиакатастрофе пожаловались на равнодушие бюрократов

Родственники погибших в авиакатастрофе лайнера Ту-154 в Сочи столкнулись с проблемами в вопросе установки памятника на месте аварии

По их словам, монумент готов, однако решение застопорилось из-за волокиты местных властей, пишет ФАН. На ситуацию обратил внимание глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

В создании памятника участвовал благотворительный фонд "Доктор Лиза", названный в честь погибшей в катастрофе Елизаветы Глинки, а также родственники жертв аварии и общественные организации. Финансовую часть вопроса взял на себя меценат Сергей Горбенко, рассказала Елена Давиденко, потерявшая в катастрофе сына.

Журналисты ФАН пообщались с родственниками и общественниками, столкнувшимися с бюрократической волокитой. Эта история, отметила Елена, тянется с января 2017 года. Родные надеются, что памятник удастся установить в День России 12 июня, несмотря на тот факт, что запрос вот уже несколько месяцев ходит от инстанции к инстанции.

На сегодняшний день памятник готов. Он находится на территории сочинского санатория "Знание". В марте родственники столкнулись с тем, что местные ведомства плохо контактируют между собой.

"Нам изначально предложили установку памятника 5 мая, но, к сожалению, все сорвалось, – говорит она. – Я от лица родственников писала письма во все инстанции, мне многие очень помогают. Например, очень помогают ребята из Следственного комитета – звонят, спрашивают, как дела, держат ситуацию на контроле. Я написала письмо председателю Совета Федерации Валентине Ивановне Матвиенко, которая тоже отреагировала моментально".

Вместе с тем в Министерстве обороны разъяснили, что установка памятника на территории муниципального образования – прерогатива сочинских властей. С тех пор началась волокита: предоставление земли, оформление кадастровых бумаг и так далее. На данный момент есть устная договоренность об установке монумента 12 июня, однако, учитывая срыв мероприятия 5 мая, уверенности в этом нет.

"Мне еще в марте сказали собирать списки на перелет родственников, и к 5 мая люди купили билеты, чтобы издалека – в том числе из Ханты-Мансийска и других городов — прилететь в Москву, а оттуда в Сочи. Люди тогда приехали, но церемония не состоялась, и вот теперь мы ждем 12 июня", – добавила Елена.

Отец погибшего Кирилла Давиденко не пережил горя и скончался 11 июля 2018 года. Не выдержало сердце. Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич подчеркнул, что подвергать таким испытаниям людей, переживших столь страшную трагедию, недопустимо. Глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ пообещал взять ситуацию под личный контроль.

"Я со стороны Общественной палаты буду выполнять функцию общественного контроля и надзора. То, что мы видим в этой истории, – это, скорее всего, нежелание даже не региональных, а местных властей просто оказать элементарную посильную помощь. Это тот редчайший случай, когда от властей вообще ничего не нужно – даже денег! Все, что от властей требуется, это подписать бумажку, согласование и помочь поставить памятную стелу", – сказал Малькевич.

"Не понимаю, как у местных властей хватает совести заниматься "спихотехникой" и перекидывать обязанности друг на друга", – возмутился Малькевич. "Мы этого так не оставим", – подытожил глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, добавив, что за такое "чиновникам надо давать по рукам".

Напомним, самолет Ту-154, следовавший из Сочи в Сирию, потерпел крушение 25 декабря 2016 года. Лайнер пропал с радаров через 7 минут после взлета. Погибли все находившиеся на борту, 8 членов экипажа и 84 пассажира. Среди них руководитель ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова генерал-лейтенант Валерий Халилов, артисты и сотрудники коллектива, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, военнослужащие и журналисты.