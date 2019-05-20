Русский фильм претендует на победу в Каннах

Зрители увидят картину о женщинах на войне

Фильм "Дылда" 27-летнего режиссера Кантемира Балагова представляет Россию на Каннском фестивале в программе "Особый взгляд". Картина расскажет о тяжелой судьбе женщин на войне.



Сюжет ленты разворачивается в 1945 году. Две молодые фронтовые подруги возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются заново начать жить, когда мир вокруг и, главное, их души изранены войной.

На создание фильма Кантемир Балагов вдохновился книгой "У войны не женское лицо" белорусской писательницы, лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексеевич. В интервью "АфишаDaily" Балагов подчеркивает: это история о том, как "человеку нужен человек".

Российские кинокритики также неоднозначно отзываются о "Дылде". Антон Долин отмечает, что, несмотря на жуткие сцены, фильм наполнен светом, игрой с цветами. Егор Беликов в издании "Искусство кино" комментирует ленту скорее негативно, намекает на отсутствие оригинального подхода режиссера и прямо говорит о театральности сценария. Ольга Белик на "Кинопоиске" нарекает "Дылду" метафорой о России, "большой, нескладной, израненной и максимально травмированной".

Впервые Кантемир Балагов выступил как режиссер в 2017 г., представив на Каннском фестивале свой кинотруд "Теснота". Фильм удостоился специальной награды от Международной федерации кинопрессы.

Получит ли "Дылда" приз в этом году, станет известно 25 мая.