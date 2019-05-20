Вкусно и полезно: здоровье поддержат соленья

Аппетитная закуска оказалась незаменима для хорошего самочувствия

Соление – одна из древнейших техник сохранения продуктов. Овощи сохраняются в ферментированном рассоле, содержащем полезные бактерии. Такие блюда могут стать хорошим дополнением к здоровой диете.

Например, ферментированные соленые огурцы полезны для здоровья, так как богаты витаминами А и К. Кроме того, они действуют как пробиотики, защищая баланс полезных бактерий в кишечнике, сообщает Medical Insider.

Такие бактерии могут предотвращать развитие дрожжевых инфекций, помогают при диарее и запорах, а также при лечении хронических проблем с кишечником. Помимо этого, пробиотики, по мнению ученых, облегчают симптомы депрессии и тревоги, помогают в лечении кариеса и гингивита, полезны больным диабетом.

Полезные кишечные бактерии нужны и для профилактики и лечения аллергии, они облегчают симптомы инфекций мочевыводящих путей и даже снижают риск некоторых видов онкологических заболеваний, к примеру, рака толстой кишки.

Богатые полезными бактериями соленые огурцы могут помочь при мышечных судорогах, борются с обезвоживанием, контролируют уровень сахара в крови и обеспечивают организм антиоксидантами.

