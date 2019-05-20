Покупные сырники подрывают здоровье

Нибиру
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Эксперты Росконтроля проверили творожные изделия пяти популярных марок и пришли к неутешительному выводу: качество полуфабрикатов оказалось недостаточно высоким.
В черный список попали четыре из пяти товаров: в трех нашли бактерии группы кишечной палочки, еще в одном обнаружился консервант сорбиновая кислота. Требованиям безопасности соответствует лишь один образец, отмечается на сайте Росконтроля.
В сырниках двух брендов найдено высокое содержание дрожжей и плесени, в двух других – вообще нет молочного жира, только растительный.
Отличается от маркировки, указанной на упаковке, и пищевая ценность исследованных образцов: в двух образцах – в 2 раза больше жира, есть ошибки у четырех брендов и в количестве белка.
Вердикт экспертов оказался суров: ни одни сырники не могут быть рекомендованы к покупке из-за низкого качества.
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