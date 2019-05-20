Найден самый полезный хлеб

Вкусные булочки лучше отложить до лучших времен

Хлеб из муки грубого помола или из ржаной оказался полезнее, чем из белой. Чтобы доказать это утверждение ученые из Восточной Финляндии провели обширное исследование, в котором приняли участие около 40 тыс. человек.

Выяснилось, что и цельнозерновой хлеб, и белый повышают уровень сахара в крови, однако ржаной хлеб все же оказался полезнее для кишечника. Подтвердило эту гипотезу и другое исследование, участниками которого стали люди и мыши. На первом этапе эксперимента люди и грызуны в течение четырех недель ели только пшеничный хлеба, на втором этапе его заменили цельнозерновым.

Выяснилось, что у людей, употребляющих хлеб грубого помола, уровень серотонина в крови был выше. по мнению специалистов, цельнозерновой хлеб поможет предотвратить диабет второго типа и понизить риск возникновения рака толстой кишки.

Американские ученые также подтверждают пользу хлеба из цельных зерен. Они считают, что употребление этого продукта снижает риск развития рака печени более чем на 35%. Этому способствуют пищевые волокна, которыми богат цельнозерновой хлеб. Кроме того, диетологи советуют перейти с белого хлеба на ржаной, так как он помогает сбросить вес и предотвращает ожирение, сообщает Vista News.