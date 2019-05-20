Найден самый полезный хлеб

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Хлеб из муки грубого помола или из ржаной оказался полезнее, чем из белой. Чтобы доказать это утверждение ученые из Восточной Финляндии провели обширное исследование, в котором приняли участие около 40 тыс. человек.
Выяснилось, что и цельнозерновой хлеб, и белый повышают уровень сахара в крови, однако ржаной хлеб все же оказался полезнее для кишечника. Подтвердило эту гипотезу и другое исследование, участниками которого стали люди и мыши. На первом этапе эксперимента люди и грызуны в течение четырех недель ели только пшеничный хлеба, на втором этапе его заменили цельнозерновым.
Выяснилось, что у людей, употребляющих хлеб грубого помола, уровень серотонина в крови был выше. по мнению специалистов, цельнозерновой хлеб поможет предотвратить диабет второго типа и понизить риск возникновения рака толстой кишки.
Американские ученые также подтверждают пользу хлеба из цельных зерен. Они считают, что употребление этого продукта снижает риск развития рака печени более чем на 35%. Этому способствуют пищевые волокна, которыми богат цельнозерновой хлеб. Кроме того, диетологи советуют перейти с белого хлеба на ржаной, так как он помогает сбросить вес и предотвращает ожирение, сообщает Vista News.
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