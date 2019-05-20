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Абитуриентам Российского университета транспорта добавят 10 баллов к ЕГЭ

Фото: пресс-служба
"Прибавку" получат участники конкурса "Моя страна – моя Россия"

Поступающие в МИИТ выпускники получат дополнительные 10 баллов к набранным баллам на Едином госэкзамене. Об этом рассказал ректор вуза Александр Климов.

Привилегия будет предоставлена тем, кто дошел до финала всероссийского конкурса в сфере образования "Моя страна – Моя Россия", и чьи работы были посвящены транспортной отрасли.

"Мы с коллегами посовещались и решили, что со следующего году всем, кто был финалистом номинации "Транспорт. Пути сообщения моей страны", предоставить 10 баллов дополнительно при поступлении в Российский университет транспорта", – сказал Климов.

Он подчеркнул, что отрасль нуждается в подпитке энергией и талантами. Поэтому в дальнейшем МИИТ намерен вместе Минтрансом РФ поддерживать номинацию.

"Моя страна – Моя Россия" – конкурс молодежных проектов, направленных на социально – экономическое развитие российских городов и сел. В 2019 году состоялся 16-й по счету конкурс, в котором приняли участие 150 работ, посвященных теме транспорта. Из них в финал вышли 25 лучших. Среди финалистов оказались молодые транспортники в возрасте от14 до 30 лет из разных точек России – Сургута, Хабаровска, Москвы, Петербурга, Новороссийска, Волгограда, Саратова и других городов. Победу в конкурсе одержали представители Саратовской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Волгоградской области и Москвы.

По словам координатора номинации конкурса Михаила Кленова, в конкурсных проектах прежде всего оценивалось то, насколько они способны решить стратегические задачи, стоящие перед отраслью сегодня. Речь идет в первую очередь о нацпроектах и майских указах президента России.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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