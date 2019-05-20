Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Вроде как перемога": Крымскому мосту сломали нижнюю часть

Фото: most.life
По Сети гуляет "историческое" фото переправы

Бесконечная история с разрушением Крымского моста достигла своего апогея. Бесконечные украинские фейки о том, что он вот-вот упадет, стали пародией на самих себя. Вот уже нардеп Верховной рады Надежда Савченко заявляет о сбывшейся мечте ее соотечественников.

В Twitter аккаунта "Надежда Савченко" (nadezhd29847916) появился снимок моста, на котором у того в буквальном смысле отсутствует нижняя часть. Видно, что над фото поработали в фотошопе, "стерев" часть конструкции. А подпись под ним – тонкая издевка над украинскими ура-патриотами.

"Украинцы на конец осуществили сваю мечту. Сломали нижнюю част моста, это самое историческое фото сегодня гуляющее по интернету. Вроде как перемога, а по мосту едешь, получается зрада", – говорится в посте (орфография и пунктуация автора сохранены).

Правда, фейк был бы неполным без одной детали – страница Савченко в Twitter тоже является фейковой. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Россию ждет бензиновый голод

Из-за дефицита нефти на мировом рынке автомобилисты останутся без топлива

На инаугурации Зеленского произошел конфуз

Вступление украинского президента в должность не обошлось без перепалки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей