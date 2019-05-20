"Вроде как перемога": Крымскому мосту сломали нижнюю часть

По Сети гуляет "историческое" фото переправы

Бесконечная история с разрушением Крымского моста достигла своего апогея. Бесконечные украинские фейки о том, что он вот-вот упадет, стали пародией на самих себя. Вот уже нардеп Верховной рады Надежда Савченко заявляет о сбывшейся мечте ее соотечественников.

В Twitter аккаунта "Надежда Савченко" (nadezhd29847916) появился снимок моста, на котором у того в буквальном смысле отсутствует нижняя часть. Видно, что над фото поработали в фотошопе, "стерев" часть конструкции. А подпись под ним – тонкая издевка над украинскими ура-патриотами.

Украинцы на конец осуществили сваю мечту. Сломали нижнюю част моста , это самое историческое фото сегодня гуляющее по интернету. Вроде как перемога ,а по мосту едешь ,получается зрада. pic.twitter.com/v83kKEd20Z — Надежда Савченко (@Nadezhd29847916) 18 мая 2019 г.

"Украинцы на конец осуществили сваю мечту. Сломали нижнюю част моста, это самое историческое фото сегодня гуляющее по интернету. Вроде как перемога, а по мосту едешь, получается зрада", – говорится в посте (орфография и пунктуация автора сохранены).

Правда, фейк был бы неполным без одной детали – страница Савченко в Twitter тоже является фейковой.