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Загитовой грозит наказание за пренебрежение законом

Алина Загитова. Фото: www.globallookpress.com
Фигуристка позволила себе потенциально опасную шалость

Управление ГИБДД по Удмуртии проверяет видео, на котором Алина Загитова едет за рулем автомобиля, не имея водительских прав, да еще и без застегнутого ремня безопасности. Начальник первого отдела управления ведомства Вениамин Вычужанин подтвердил эту информацию.

"Видеозапись была нами изучена. Предположительно, автомобилем управляет Алина Загитова",

– сообщил он изданию РБУ, добавив, что через месяц, когда закончится проверка, ГИБДД вынесет решение о том, стоит ли составлять протокол об административном правонарушении и применении санкций по ст. 12.7 КоАП (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).

Ролик разместила сама спортсменка на своей странице в Instagram 1 мая, его уже не найти в соцсети. Однако пользователи Сети успели сохранить это видео, например, его опубликовало издание "Экспресс газета".

В России сдать экзамен на получение водительских прав можно только с 17 лет. Ей на момент съемки было всего 16, а 17-летие Загитова отпраздновала 18 мая. Если ведомство признает, что фигуристка действительно "похулиганила", то ей придется заплатить штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. 

Полина ИВАНОВА
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