Найден неожиданный секрет хорошего секса

Физические упражнения сделают интимную жизнь интереснее

Хорошая физическая форма оказалась ключевым моментом качественного секса.

К такому выводу пришли американские эксперты, тщательно изучившие вопрос. По мнению исследователей, упор следует делать на упражнения, которые помогут стать более пластичными, сообщает "Федерал Пресс".

Одно из самых эффективных средств, улучшающих качество секса – танцы. Сальса, румба и свинг гарантируют, что интимная жизнь заиграет яркими красками. Классические бальные и латиноамериканские танцы не только повышают активность и физическую выносливость, но и поднимают самооценку партнеров.

Также полезны для занятий любовью йога, пилатес и бег. Эти физические упражнения стимулируют кровообращение и позволят быстро улучшить качество секса и даже увеличить количество половых актов.

Кроме того, для мужчин прекрасно подходит плавание – этот вид спорта усиливает половое влечение и улучшает эрекцию.

