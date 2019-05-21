Все в огне: россиян пугают ужасными пожарами

Лето-2019 может обернуться катастрофой

Экологи "Гринпис России" считают, что в стране может повториться чрезвычайная ситуация 2010 г. – тогда дым природных пожаров дым окутал все центральные регионы.

"В осушенных болотах вода из каналов ушла очень рано, торф оказался крайне сухим для этого времени года. Почти все поджоги травы, зашедшие на торфяники, привели к возникновению очагов тления торфа",

– приводит "КоммерсантЪ" отрывок из обращения экологов в МЧС.

По словам руководителя противопожарного проекта "Гринпис" Григория Куксина, сейчас ситуация в России даже хуже, чем весной 2010 года.

В пресс-службе МЧС изданию ответили, что сильных торфяных пожаров на европейской территории России не ожидается и задымление столицы и других крупных городов не прогнозируется.

В Рослесхозе также подтвердили, что в все пожары на торфяниках в регионах потушены.

"Претензии экологов в адрес лесопожарных служб недопустимы, потому что возникающий дым над лесом и термоточку сотрудники проверяют в кратчайшие сроки",

– подчеркнули в ведомстве.

Жарким летом 2010 г. в 22 регионах европейской части России сгорело более тысячи домов, погибли люди.

