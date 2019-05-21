Россияне стали чаще болеть раком

Прирост заболеваемости составил 23,7% за последние десять лет

В России все большему количеству людей ставят диагноз "онкология". При этом, как отмечает генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн, прироста или убыли смертности в целом в стране нет.

Он сообщил изданию РБК, что на учете со злокачественными образованиями сейчас стоят 3,76 млн россиян. А показатель заболеваемости, например, в 2017-м составил на 100 тыс населения 425 человек. Прирост смертности за 2016-2017 год наблюдался в 17 регионах страны, передает агентство "ФедералПресс".