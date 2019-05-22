Моральный удар: брак Улюкаева дал трещину

В СМИ появились слухи о том, что экс-глава Минэкономразвития разводится с женой

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, осужденный за взятку, разводится с супругой Юлии Хряпиной.

Как рассказали источники ТАСС в окружении Улюкаева, бракоразводный процесс уже идет, но на какой стадии он сейчас находится, не уточнили. Ситуация очень плохо сказывается на моральном состоянии Алексея Улючкаева, отметили они.

Впрочем, адвокат бывшего министра Лариса Каштанова заявила, что ни о чем таком она не знает, а сам Улюкаев "хорошо себя чувствует, насколько это возможно в данных условиях". В свою очередь, источник агентства "Москва" не исключил, что брак действительно переживает не лучшие времена, однако о разводе речи пока не идет.

"Он очень любит свою супругу, может, кошка между ними пробежала, но бракоразводного процесса нет", – сказал он.

Сам Улюкаев также опроверг информацию о своем разводе, сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко.

Улюкаев был женат на Хряпиной вторым браком, отмечает URA.RU. У четы Улюкаевых есть двое несовершеннолетних детей.

В ноябре 2016 г. Алексей Улюкаев оказался в центре коррупционного скандала. По версии следствия, он вымогал у главы "Роснефти" Игоря Сечина $2 млн в качестве взятки за одобрение покупки 50% акций "Башнефти".

В декабре 2017 г. Улюкаев был осужден на 8 лет колонии строго режима и штраф в размере 130 млн руб., напоминает "Вечерняя Москва". Свое наказание он отбывает в колонии №1 в Тверской области.