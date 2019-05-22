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В Мытищах откроется "Трехлитровая банка"

Фото: пресс-служба
Благотворительный фонд "Линия жизни" отметит 20-ю акцию по сбору мелочи необычным способом

В Мытищах установят уникальный арт-объект. А в торгово-развлекательном центре "Июнь" этого подмосковного города 1 июня с 12:00 фонд будет собирать средства. Акция проходит также в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Красноярске.

Ее суть "Чья-то жизнь – уже не мелочь!" проста: почти у каждого из нас дома есть копилка или банка, в которую все члены семьи скидывают накопившуюся в карманах и кошельках мелочь. Вроде бы мелочь, но только представьте себе, какая получится сумма, если все сложат свои сбережения.

Сборы проводятся с 2009 года. За это время удалось собрать 23 млн 755 тыс. 90 руб. 60 коп. и помочь 84 тяжелобольным детям стать здоровыми.

"В День защиты детей мы открываем уникальный арт-объект "Трехлитровую банку" – символ нашей акции. Обычно нам приносят мелочь именно в таких банках. Новый арт-объект станет пунктом сбора мелочи: в него можно будет опускать монеты, и, мы уверены, он станет прекрасным местом для фотосетов", – рассказала президент фонда "Линия жизни" Фаина Захарова.

Торжественное открытие арт-объекта будет сопровождаться праздничным концертом для детей и их родителей. Для ребятишек проведут мастер-класс по художественной росписи трехлитровых банок для мелочи. Он рассчитан на детей от пяти лет.

Всем участникам акции "Чья-то жизнь – уже не мелочь!" предлагают принять участие в интерактивном конкурсе: разместить свое фото с собранной мелочью в социальных сетях, поставить хештег #фондлинияжизни и угадать сумму, которая будет собрана в банке к моменту инкассации. Угадавший сумму получит приз от фонда "Линия жизни" и ТРЦ "Июнь".

В этом году сбор средств проходит для восстановительного лечения Барышева Петра из подмосковного Егорьевска. У пятилетнего мальчика органическое поражение ЦНС. После первого курса лечения в Научно-практическом центре детской психоневрологии ребенок сделал первые самостоятельные шаги, у него улучшились речь и социальные навыки. Егор вместе с мамой приедет на открытые арт-объекта.

Ждем вас в Атриуме возле фудкорта, второй этаж ТРЦ "Июнь".

Виктория ЛАРИНА
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