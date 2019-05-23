Лидер "Нашего Измайлова" Табашников рассказал о будущем вернисажа

План строительства жилого комплекса пересмотрят

Проект возведения нового ЖК в столичном районе Измайлово будет скорректирован с учетом мнения местных жителей. Об этом сообщили в Москомархитектуры.



У горожан были опасения по поводу возможного сноса вернисажа под укладку подъездной дороги к ЖК, который будет расположен по адресу Сиреневый бульвар, владение 4. За сохранение вернисажа выступило движение "Наше Измайлово", возглавляемое главным редактором телеканала "Моя Планета" Николаем Табашниковым. Он назвал две причины, почему предложение снести культурный объект, которым является измайловский вернисаж, невыгодно.

"Оно было дорогим, поскольку надо было выплачивать компенсации владельцам строений и оно означало появление автомобильной дороги на берегу Виноградного пруда, что также вызывает возражения", – сказал Табашников.

Решение Москомархитектуры пересмотреть план строительства Табашников воспринял с энтузиазмом. По его словам, это хороший пример того, как городские власти ищут и находят компромисс с жителями

"Уверен, что подобным образом можно решать многие проблемы и конфликты", – отметил он.