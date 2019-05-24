Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Развеян главный миф об импотенции

Фото: www.globallookpress.com
Эксперт дал советы, как сохранить мужское здоровье

Деликатная проблема полового бессилия часто причиняет боль мужчинам. Многие опасаются, что импотенция может наступить даже от спортивного питания.

Врач уролог-андролог Егор Колышницын рассказал порталу "Большой Ростов", что эректильная дисфункция от протеина наступить не может. Он уточнил, что иногда спортивное питание путают со стероидами, которые используются спортсменами-дилетантами для наращивания мышечной массы.

Стероиды действительно наносят удар по здоровью, а вот протеин можно употреблять без опаски, объяснил специалист.

"Качественный протеин состоит из белков естественного происхождения, таких же, какие содержатся в молоке, яйцах и других источниках белка. Никаких гормонов, как естественных, так и синтетических, в нем нет", - 

подчеркнул эксперт. Кроме того, андролог предупредил, что сильному полу не стоит увлекаться горячими банями.

По словам доктора, высокая температура уменьшает выработку спермы и подавляет подвижность сперматозоидов, а это и ведет к бесплодию.

Колышницын добавил, что мужчинам также вредно держать на коленях ноутбуки и принимать горячие ванны, а функцию подогрева сидений в машине можно использовать лишь изредка.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Мы в полуфинале: российские хоккеисты разгромили сборную США

Наши спортсмены заколотили в ворота противника четыре шайбы

Системой защиты банков воспользовались мошенники

Клиентов вводят в заблуждение при помощи СМС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей