Развеян главный миф об импотенции

Эксперт дал советы, как сохранить мужское здоровье

Деликатная проблема полового бессилия часто причиняет боль мужчинам. Многие опасаются, что импотенция может наступить даже от спортивного питания.

Врач уролог-андролог Егор Колышницын рассказал порталу "Большой Ростов", что эректильная дисфункция от протеина наступить не может. Он уточнил, что иногда спортивное питание путают со стероидами, которые используются спортсменами-дилетантами для наращивания мышечной массы.

Стероиды действительно наносят удар по здоровью, а вот протеин можно употреблять без опаски, объяснил специалист.

"Качественный протеин состоит из белков естественного происхождения, таких же, какие содержатся в молоке, яйцах и других источниках белка. Никаких гормонов, как естественных, так и синтетических, в нем нет", -

подчеркнул эксперт. Кроме того, андролог предупредил, что сильному полу не стоит увлекаться горячими банями.

По словам доктора, высокая температура уменьшает выработку спермы и подавляет подвижность сперматозоидов, а это и ведет к бесплодию.

Колышницын добавил, что мужчинам также вредно держать на коленях ноутбуки и принимать горячие ванны, а функцию подогрева сидений в машине можно использовать лишь изредка.