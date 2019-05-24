Тайны да Винчи раскрыты: чем болел величайший ученый

У гения нашли симптомы известного психического расстройства

Спустя пять столетий британскому нейрофизиологу Марко Катани удалось доказать, что Леонардо да Винчи страдал от расстройства нейроразвития – синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). К таким выводам ученый пришел, когда изучил описания Леонардо его современниками.

Он был неусидчив, редко доводил работу до конца и быстро переключался с одной идеи на другую, плохо читал и страдал дислексией. У флорентийского творца были проблемы со сном и планированием времени. Наконец, да Винчи обладал низкой самооценкой и считал, что он не сделал ничего стоящего – эта информация и привела Марко Катани к выводу, что Леонардо страдал от СДВГ.

Британский ученый подчеркивает ошибочность мнения, что люди, страдающие этим расстройством, не способны ничего добиться. Наоборот, они любознательны, обладают гибким умом и развитым воображением. Очень важно не давить на таких людей, а давать им возможность реализоваться. "Надеюсь, что пример да Винчи поможет развеять этот миф", – заключил Катани в своей работе, опубликованной в издании Brain.

Как выглядел Леонардо да Винчи? Оставил ли один из крупнейших представителей Высокого Возрождения после себя потомков? Были ли изобретения ученого известны его современникам? Ни искусствоведы, ни историки не могут дать ответы на эти вопросы. Однако спорить с непредсказуемой гениальностью "универсального человека" не возьмется никто.

Современные исследования приводят ученых к ошеломительным результатам: по скульптурам, картинам и хроникам они определяют особенности главных исторических фигур минувших веков.Так, по католическому жесту благословения двумя пальцами в статуе апостола Петра медики пришли к выводу, что у первосвященника был поврежден локтевой нерв. Изображенный на портрете Микеланджело поведал исследователям, как он писал картины,борясь с прогрессирующим артрозом кистей рук. А картина Эндрю Уайта "Кристина" открыла тайну редкой болезни натурщицы: девушка страдала от синдрома Шарко-Мари-Тута – наследственного заболевания, при котором слабеют и усыхают мышцы голени.