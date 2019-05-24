"Рыбная неделя" порадует москвичей

На московском гастрономическом фестивале будет много интересного

В этом году "Рыбная неделя" в Москве пройдет с 24 мая по 2 июня. В столицу привезут более 100 видов свежей рыбы и морепродуктов из всех регионов России, где их добывают.

В нашей стране, кстати, очень много самых разнообразных даров морей и рек – не только всем известные камчатские крабы и корюшка, но и совершенно особенные магаданские креветки, дальневосточные гребешки, моллюск по имени охотский трубач, гигантские мидии Грея, карельская форель, сибирские рыбы чир, нельма, омуль, муксун... В этом году в гастрономической программе фестиваля участвует 37 московских рыбных ресторанов.

Гости "Рыбной недели" смогут попробовать блюда самых разных кухонь – от средиземноморской до азиатской. Паэлья, бургеры с крабовым мясом, приготовленные на гриле креветки и кальмары, осьминоги по-галисийски, устрицы, лангусты, знаменитый суп марсельских рыбаков буйабес и имбирный суп с креветками – и это еще не все меню фестиваля.

Те же, кто предпочитает готовить дома, смогут побывать на бесплатных кулинарных мастер-классах. И, само собой, на фестивале будут выступать уличные театры, музыканты и артисты.

Адреса площадок фестиваля "Рыбная неделя": площадь Революции, Манежная площадь, пространство между этими площадями, а также Климентовский переулок и Тверской бульвар (там разместятся сразу три плщадки).

По будням площадки работают с 11:00 до 21:00, в выходные – с 10:00 до 22:00.

Любая кухня начинается с рынка, так что сразу стоит отправиться на переход между площадью Революции и Манежной. Там откроется "Рыбный рынок", куда привезли свой улов российские рыбаки со всех российских побережий. Все 50 компаний, которые участвуют в фестивале, находятся непосредственно в морских регионах, в Карелии с ее кристальными озерами и на Волге, где традиционно выращивают осетра. Помимо свежей рыбы и морепродуктов, стоит обратить внимание на копченую и вяленую рыбу из Якутии, а также северное блюдо из лосося под названием юкола.

Поблизости будут еще две фестивальные площадки, в частности, на площади Революции и на самой Манежной. Если в ресторан или на мастер-класс профессионального повара, то – на площадь Революции. Именно здесь откроют двери "Кулинарная школа" для проведения занятий по приготовлению рыбных блюд, а также ряд шале с ресторанной едой, смотреть на приготовление которой – особое гурманское удовольствие.

Другим зрелищем станут яркие карнавальные шествие и представления уличных театров. Если с вами дети, то их займет игра в лоцманов и рыбаков на уставленной рядом лодке.

На Манежной площади можно отдохнуть в лаунж-зоне среди настоящих деревьев, сфотографироваться на фоне 17-метровой реплики венецианского торгового корабля 11-го столетия, посмотреть экстремальные выступления велосипедистов и скейтеров на памп-треке и в скейт-парке.



Еще одна площадка откроется в Климентовском переулке (у станции метро "Третьяковская"). Кроме самых разных блюд и деликатесов, гостей ждут творческие мастер-классы и бесплатные экскурсии по Москве, посвященные морской теме в архитектуре и истории города. Экскурсии будут отправляться в путь во все дни фестиваля, в 12:00, 14:00, 16:00 и 18.00. Предварительная регистрация не требуется, просто нужно прийти к шале анимации за 10 – 15 минут до начала.

Для прогулки с детьми стоит отправиться на Тверской бульвар. У памятника Тимирязеву маленьким гостям "Рыбной недели" предложат собрать из готовых деталей настоящий маяк. Тем, кто постарше, стоит испытать себя в качестве гребца на сапсерфинге или сыграть в петанк – для этого надо будет пройти немного по направлению к памятнику Есенину. А у самого монумента русского поэта будут установлены эффектные арт-объекты, баланс-борд и оборудование для игр в "рыбалку" и "лабиринт".

"Рыбная неделя" выйдет и за пределы фестивальных площадок, стоит только зайти в ближайший супермаркет. Очень вероятно, что ваш магазин тоже участвует в "Рыбной неделе" – фестиваль поддержали 15 торговых сетей. Там все десять дней вас будут ждать дегустации и специальные цены на рыбу и морепродукты.

Больше информации о фестивале и расписание мероприятий смотрите на сайте.