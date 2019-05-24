Необычный флешмоб получил громкое продолжение

Костюмированная "прощальная вечеринка" выпускников обернулась увольнением директора школы во Владивостоке.

"У нас сейчас как раз идет служебное расследование, внутренняя проверка. Директор написала заявление об увольнении по собственному желанию",

– рассказал РИА "Новости" представитель учебного заведения.

Ранее в местных СМИ и соцсетях появилось видео, в котором ученики в рискованных костюмах танцуют, жгут цветные дымовые шашки и распыляют пену из огнетушителя. Несколько молодых людей были одеты в черные маски с заячьими ушами, короткие шорты и галстуки-бабочки, были там и девушки в форме полицейских.

Директор школы объяснила, что учащиеся, устроившие скандал, постоянно стремились показать всем, что они уже взрослые. Выпускники пришли в школу с утра в обычной одежде, однако потом переоделись, отмечает URA.RU.

Представитель департамента образования Приморского края пояснил, что школьники устроили необычный флешмоб накануне последнего звонка. В ведомстве назвали подобное поведение недопустимым, пообещав принять меры к администрации и провести с учениками и их родителями разъяснительную работу.

В свою очередь в полиции напомнили, что за незаконное ношение форменной одежды учащимся грозит штраф.