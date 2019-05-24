Навального и Соболь обвинили в присвоении темы спасения измайловского вернисажа

Активный противник сноса культурного объекта обрушился с критикой на политика

Лидер общественного движения "Наше Измайлово" и главный редактор телеканала "Моя планета" Николай Табашников заявил, что политики Алексей Навальный и Любовь Соболь приписали себе победу москвичей в вопросе сохранения измайловского вернисажа.

Речь идет о строительстве нового жилого комплекса в московском районе Измайлово, который планируется возвести по адресу: Сиреневый бульвар, владение 4. Горожане опасались, что ради подъездной дороги к ЖК будет снесен местный вернисаж.

На своей странице в Facebook Табашников написал пост, в котором обвинил Соболь в том, что она на самом деле не участвовала в борьбе за вернисаж, а ограничилась публикацией видеоролика на YouТube. И то когда вопрос был фактически решен.

"Снимая репортаж тогда, когда уже все выступили против сноса, когда уже собрали 14 тысяч подписей. И после этого рассказывать о том, что вот, посмотрите, как все хорошо получилось. А ведь мы подписи собирали еще 27 апреля на Вернисаже. Но ни Любу, ни Лешу там не видели. И репортажей на Навальный LIVE тоже не было", – заявил Табашников.

Сам Табашников активно отстаивал измайловский вернисаж, проведя акцию против его сноса. Кроме того, он направил обращение в Москомархитектура с просьбой пересмотреть проект.