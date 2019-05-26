Обитателей Атлантиды обнаружили в горах

У Эвереста нашли странную находку

Затонувшую Атлантиду исследователи ищут уже многие года, однако пока все безуспешно. Уфологи считают, что жители той цивилизации могли спастись и спрятались в недрах Эвереста.

Около горы все чаще появляются НЛО, что натолкнуло коспирологов на мысль, что эти объекты являются средством передвижения для атлантов, передает Vista News.

Действительно около Эвереста в последнее время жители замечают странные яркие шары. Однако предположение о спасшихся обитателей Атлантиды выглядят крайне сомнительными.

И все же ученые пока не могут объяснить природу происхождения подобных летающих объектов.